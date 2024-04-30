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21:56, 30 апреля 2024Бывший СССР

На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

«Страна.ua»: на Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев отменены на Украине, сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

По данным Пенсионного фонда Украины, количество пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили этот статус до начала специальной военной операции (СВО), прошли физическую идентификацию и получают пенсионные выплаты, составляет 228,4 тысячи человек.

«Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия на Украине в 2023 году составила 5385 гривен (менее 13 тысяч рублей), при этом почти три четверти украинцев получают меньше этой суммы.

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      Марина Совина
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