ПФУ: средний размер пенсий на Украине в 2023 году составил менее 13 тысяч рублей

Средняя пенсия на Украине в 2023 году составила 5385 гривен (менее 13 тысяч рублей), при этом почти три четверти украинцев получают меньше этой суммы. Такие данные опубликовал Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Около 65 тысяч человек на Украине живут на пенсию в 2 тысячи гривен (примерно 4,7 тысячи рублей). 73 процента пенсионеров получают пенсию от 2 до 4 тысяч гривен (4,7-9,5 тысячи рублей). На пенсию более 10 тысяч гривен (23,6 тысячи рублей) претендует менее 11 процентов украинцев.

Наиболее высокие пенсии получают в Киевской и Ровенской областях, а также на территории Донецкой народной республики, подконтрольной Украине. Меньше всего — в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой областях.

В декабре 2023 года министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что 10 миллионов пенсионеров могут остаться без пенсии, если страна не получит от Запада дополнительной финансовой помощи. Глава Минэкономики объяснила призыв к Европейскому союзу взять на себя расходы социального сектора тем, что собственный бюджет Украина должна тратить на оборону и обслуживание государственного долга.