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18:05, 30 апреля 2024Мир

Трамп получил штраф за комментарии по делу о выплатах порнозвезде

Суд оштрафовал Трампа на $9 тысяч за комментарии по делу о выплатах порнозвезде

Фото: Justin Lane / Pool / Reuters

Бывший президент США и участник текущей президентской гонки Дональд Трамп вынужден будет заплатить 9000 долларов штрафов за комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Об этом сообщает телеканал CNN.

Политик не имел права комментировать проходящий в настоящее время процесс о фальсификации деловой документации, однако допустил оскорбительные публикации в адрес женщины.

Решение принял суд Нью-Йорка. Судья Хуан Мерчан обязал Трампа удалить семь комментариев из его соцсети Truth Social и еще два, размещенных на сайте выборной кампании. Сумма штрафа за каждое нарушение составила 1000 долларов.

В деле о фальсификациях обвинение утверждает, что Майкл Коэн, юрист Трампа, выплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание накануне победы бизнесмена на выборах в 2016 году. Порноактриса говорит, что их встреча произошла в 2006 году на турнире по гольфу.

Позднее, как полагает следствие, Трамп возместил Коэну расходы чеками, причем они были проведены как оплата юридических услуг. В общей сложности его обвиняют в фальсификациях деловой документации в 34 случаях. Сам экс-президент еще год назад назвал дело вмешательством в выборы на высочайшем уровне. По его мнению, для возбуждения дела нет никаких оснований.

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      Платон Щукин
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