Трамп назвал обвинения против него политическим преследованием
Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения, выдвинутые против него присяжными. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам политика, данная ситуация является политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне.
Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории
Бывший американский лидер также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он «делает грязную работу» в интересах нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена вместо борьбы с преступлениями, которые совершаются в Нью-Йорке.
Голосование присяжных США
Накануне большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Какие именно обвинения будут предъявлены политику, на данный момент не известно. По данным источников газеты, обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни. Ожидается, что Трампу будет предложено добровольно сдаться властям.
Прокуратура округа Манхэттен в Нью-Йорке в ближайшие дни потребует от Трампа явиться в суд для предъявления обвинений. По данным источников The New York Times (NYT), обвинение будет оглашено в ближайшие дни. К этому времени прокуроры вызовут бывшего американского лидера в суд, говорится в сообщении.
10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006-2007 годах.
Мошенничество с налогами
В декабре 2022 года суд присяжных в Нью-Йорке признал виновными компании Trump Corp. и Trump Payroll Corp, принадлежащие бывшему президенту США, в налоговом мошенничестве.
Затем суд оштрафовал организацию на 1,6 миллиона долларов за уклонение от налогов. Уточняется, что штрафы за продолжавшееся 15 лет мошенничество с налогами выплатят компании Trump Corp. и Trump Payroll Corp, входящие в Trump Organization. Как отмечает CNN, это максимально возможный по закону штраф.
Комментируя решение суда, окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг выразил надежду, что законодатели увеличат штрафы для компаний, которые нарушают закон. При этом он подчеркнул, что считает недостаточным финансовое взыскание в качестве наказания. В Trump Organization, в свою очередь, заявили, что будут опротестовывать эти штрафы.
«Посягательство на свободные выборы»
По мнению Трампа, обвинения в его адрес являются атакой левых сил на Соединенные Штаты и посягательством на «некогда свободные и справедливые выборы» в стране.
Эти бандиты и леворадикальные монстры только что обвинили 45-го президента США и на сегодняшний день ведущего кандидата от республиканцев на выборах президента в 2024 году
В этой связи Трамп назвал Соединенные Штаты страной третьего мира, «претерпевающей серьезный упадок». Само обвинение бывший американский лидер охарактеризовал как «фейковое, коррумпированное и позорное».