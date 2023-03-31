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04:06, 31 марта 2023Мир

Трамп назвал обвинения против него политическим преследованием

Трамп назвал обвинения против него политическим преследованием и вмешательством в выборы

Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения, выдвинутые против него присяжными. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, данная ситуация является политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне.

Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории

Дональд Трамп бывший президент США

Бывший американский лидер также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он «делает грязную работу» в интересах нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена вместо борьбы с преступлениями, которые совершаются в Нью-Йорке.

Голосование присяжных США

Накануне большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Какие именно обвинения будут предъявлены политику, на данный момент не известно. По данным источников газеты, обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни. Ожидается, что Трампу будет предложено добровольно сдаться властям.

Прокуратура округа Манхэттен в Нью-Йорке в ближайшие дни потребует от Трампа явиться в суд для предъявления обвинений. По данным источников The New York Times (NYT), обвинение будет оглашено в ближайшие дни. К этому времени прокуроры вызовут бывшего американского лидера в суд, говорится в сообщении.

10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006-2007 годах.

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Мошенничество с налогами

В декабре 2022 года суд присяжных в Нью-Йорке признал виновными компании Trump Corp. и Trump Payroll Corp, принадлежащие бывшему президенту США, в налоговом мошенничестве.

Затем суд оштрафовал организацию на 1,6 миллиона долларов за уклонение от налогов. Уточняется, что штрафы за продолжавшееся 15 лет мошенничество с налогами выплатят компании Trump Corp. и Trump Payroll Corp, входящие в Trump Organization. Как отмечает CNN, это максимально возможный по закону штраф.

Комментируя решение суда, окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг выразил надежду, что законодатели увеличат штрафы для компаний, которые нарушают закон. При этом он подчеркнул, что считает недостаточным финансовое взыскание в качестве наказания. В Trump Organization, в свою очередь, заявили, что будут опротестовывать эти штрафы.

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«Посягательство на свободные выборы»

По мнению Трампа, обвинения в его адрес являются атакой левых сил на Соединенные Штаты и посягательством на «некогда свободные и справедливые выборы» в стране.

Эти бандиты и леворадикальные монстры только что обвинили 45-го президента США и на сегодняшний день ведущего кандидата от республиканцев на выборах президента в 2024 году

Дональд Трамп бывший президент США

В этой связи Трамп назвал Соединенные Штаты страной третьего мира, «претерпевающей серьезный упадок». Само обвинение бывший американский лидер охарактеризовал как «фейковое, коррумпированное и позорное».

Марина Совина
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