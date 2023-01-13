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22:56, 13 января 2023Мир

Компания Трампа оштрафована судом на максимальную сумму за уклонение от налогов

CNN: суд Нью-Йорка оштрафовал компанию Трампа на $1,6 млн за мошенничество с налогами

Фото: Marco Bello / Reuters

Суд Нью-Йорка оштрафовал организацию бывшего президента США Дональда Трампа на 1,6 миллион долларов за уклонение от налогов. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что штрафы за продолжавшееся 15 лет мошенничество с налогами выплатят компании Trump Corp. и Trump Payroll Corp, входящие в Trump Organization. Как отмечает телеканал, это максимально возможный по закону штраф.

Комментируя решение суда, окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг выразил надежду, что законодатели увеличат штрафы для компаний, которые нарушают закон. При этом он подчеркнул, что считает недостаточным финансовое взыскание в качестве наказания. В свою очередь, в Trump Organization заявили, что будут опротестовывать эти штрафы.

В декабре 2022 года суд присяжных в Нью-Йорке признал виновными компании Trump Corp. и Trump Payroll Corp, принадлежащие бывшему президенту США Дональду Трампу, по делу о налоговом мошенничестве. При этом сам Трамп и члены его семьи не проходят по данному делу, и им не было предъявлено никаких обвинений.

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Марина Совина
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