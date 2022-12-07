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03:30, 7 декабря 2022Мир

Суд признал компании Трампа виновными по делу о мошенничестве

CNN: суд Нью-Йорка признал виновными две компании Трампа по делу о налоговом мошенничестве

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Суд присяжных в Нью-Йорке признал виновными компании Trump Corp. и Trump Payroll Corp, принадлежащие бывшему президенту США Дональду Трампу, по делу о налоговом мошенничестве. Об этом сообщает CNN.

По информации канала, обе фирмы Трампа замешаны в схеме обмана налоговых органов США, которая продолжалась 15 лет.

При этом сам Трамп и члены его семьи не проходят по данному делу, и им не было предъявлено никаких обвинений, уточняет CNN.

Ранее Трамп назвал способ для CNN стать самой успешной телесетью в истории. «Если бы CNN были умны, то открыли бы консервативную сеть, где был бы только я, и это бы была самая успешная сеть в истории», — заявил бывший американский лидер.

Марина Совина
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