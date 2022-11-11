Трамп предложил CNN создать посвященный лишь ему телеканал

Трамп предложил CNN стать самой успешной телесетью в истории, создав посвященный ему канал

Бывший президент США Дональд Трамп назвал способ для CNN стать самой успешной телесетью в истории. В своей социальной сети Truth Social он предложил создать консервативный телеканал, который будет посвящен лишь ему, сообщает РИА Новости.

«Если бы CNN были умны, то открыли бы консервативную сеть, где был бы только я, и это бы была самая успешная сеть в истории», — заявил бывший американский лидер.

Он добавил, что Twitter обязан своим успехом именно ему, а Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) с момента блокировки аккаунта Трампа потеряла около 90 миллиардов долларов. Он назвал попытки соцсетей «изгнать его» оттуда одной из величайших ошибок в истории бизнеса.

Ранее Трампа высмеяли за неубедительные, по мнению многих, результаты выборов в Конгресс. Отмечается, что после промежуточных выборов, которые не увенчались успехом, в США о Трампе заговорили как об обузе для республиканцев.