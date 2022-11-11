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02:48, 11 ноября 2022Мир

В США Трампа высмеяли за неудачные выборы в Конгресс

New York Post высмеяла Трампа за неудачные выборы в Конгресс США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Экс-президента США Дональда Трампа высмеяли за неубедительные, по мнению многих, результаты выборов в Конгресс, материал опубликован в ведущей американской консервативной газете New York Post, симпатизирующей Республиканской партии.

После промежуточных выборов, которые не увенчались успехом, в США о Трампе заговорили как об обузе для республиканцев. Многие политики задумались о перспективах партии, если Трамп решит побороться за президентский пост в 2024 году. Газета опубликовала на своей обложке сатирическое изображение Трампа в виде Шалтая-Болтая, сидящего на стене. Издание сравнило бывшего главу государства с известным детским персонажем и задалось вопросом, смогут ли теперь республиканцы вновь собрать партию воедино.

Ранее Трамп назвал итоги промежуточных выборов в палату представителей американского Конгресса большой победой для себя. При этом политик считает результаты выборов «в определенной степени разочаровывающими».

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Марина Совина
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