Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:42, 31 марта 2023Мир

Трамп явится в суд для предъявления обвинений

NYT: адвокат заявила, что Трамп явится в суд Нью-Йорка для предъявления обвинений 4 апреля
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Сьюзен Нечелес заявила, что бывший американский лидер явится для предъявления обвинений в суд. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

По словам юриста, Трамп явится в верховный суд штата Нью-Йорк в Манхэттене во вторник, 4 апреля.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Какие именно обвинения будут предъявлены политику, на данный момент не известно. Сам Трамп назвал эту ситуацию политическим преследованием и вмешательством в выборы.

10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп назвал обвинения против него политическим преследованием
Раскрыты детали обвинений в отношении Трампа
Лариса Долина раскритиковала некоторых своих коллег
Бритни Спирс поделилась откровенным видео в купальнике
Конгрессвумен призвала объявить импичмент Байдену
Финансист перечислила неочевидные причины отказа в выдаче кредита
Трамп усомнился в честном судебном разбирательстве
Трамп явится в суд для предъявления обвинений
В России переполнились склады с электроникой
Трамп назвал США страной третьего мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.