Трамп явится в суд для предъявления обвинений

NYT: адвокат заявила, что Трамп явится в суд Нью-Йорка для предъявления обвинений 4 апреля

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Сьюзен Нечелес заявила, что бывший американский лидер явится для предъявления обвинений в суд. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

По словам юриста, Трамп явится в верховный суд штата Нью-Йорк в Манхэттене во вторник, 4 апреля.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Какие именно обвинения будут предъявлены политику, на данный момент не известно. Сам Трамп назвал эту ситуацию политическим преследованием и вмешательством в выборы.

10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации.

