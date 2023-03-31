Раскрыты детали обвинений в отношении Трампа

CNN: Трампа обвиняют по более чем 30 связанным с мошенничеством в деловой сфере эпизодам

Прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США Дональда Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Такие детали раскрыли источники телеканала CNN.

«Бывшему президенту Дональду Трампу грозят (обвинения) по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере, содержащихся в обвинении высокого жюри Манхэттена», — говорится в публикации.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений в отношении Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Сам Трамп назвал эту ситуацию политическим преследованием и вмешательством в выборы. Его адвокат Сьюзен Нечелес сообщила, что Трамп явится в суд для предъявления обвинений во вторник, 4 марта.

10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации.

