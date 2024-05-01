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14:55, 1 мая 2024Из жизни

Бабушка по ошибке разбавила сухое молоко вином и напоила внука

В Италии младенец впал в кому из-за разбавленного вином сухого молока

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Италии младенец впал в кому из-за разбавленного вином сухого молока. Об этом сообщает Dailу Mail.

Бабушка из Франкавиллы-Фонтаны в южной итальянской провинции Бриндизи дала четырехмесячному внуку бутылочку со смесью. Однако она спутала бутылку воды из темного стекла с бутылкой вина и разбавила сухое вино алкоголем. Она осознала свою ошибку лишь после того, как напоила ребенка.

Итальянка сразу же отвезла внука в ближайшую больницу, где ему была оказана помощь. Медики промыли ему желудок и перевели в отделение интенсивной терапии педиатрической больницы. В настоящий момент состояние младенца стабильное и его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что прокуратуру и местную полицию уведомили о данном инциденте. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Ранее сообщалось, что в США бабушка ученицы начальной школы из штата Мичиган помогла ей избить одноклассницу.

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      Мария Винар
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