Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:55, 23 апреля 2024Из жизни

Бабушка помогла внучке избить ее одноклассницу в туалете

New York Post: в США бабушка и внучка избили ученицу начальной школы в туалете

Фото: Unsplash

В США бабушка ученицы начальной школы из штата Мичиган помогла ей избить одноклассницу. Об этом пишет New York Post.

В четверг, 18 апреля, женщина с внучкой приехали в школу поселка Маунт-Моррис на собрание по поводу поведения школьников. В коридоре они заметили ученицу, с которой у девочки был конфликт. Бабушка с внучкой проследовали за ней в туалет. Там женщина схватила пострадавшую, а девочка ударила ее кулаком.

В администрации школы заявили, что в ходе инцидента другие ученики не пострадали. Там также сказали, что в данный момент пытаются выяснить, как женщина попала во внутренние помещения школы, потому что это запрещено правилами безопасности.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Бабушку агрессивной ученицы арестовали.

В апреле 2023 года сообщалось, что в США учительница средней школы из штата Флорида устроила в своем классе «бойцовский клуб». 23-летняя женщина попала под суд после того, как у администрации школы появилась информация о драках, которые педагог организует во время уроков.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Ничего себе, пашем!» Российские чиновники забыли выключить микрофон во время перерыва на заседании. Что они сказали?

      Украинский посол признала сложности с поиском оружия для ВСУ в США

      Бабушка помогла внучке избить ее одноклассницу в туалете

      Неизвестный кинул коктейль Молотова в здание российского военкомата

      Госсекретарь США раскритиковал Израиль за нарушение прав человека

      В США заявили об отказе ВСУ слушать приказы главнокомандующего

      Стоимость ремонта в России подсчитали в чашках кофе

      Собчак напомнила о тяготах работы в «Доме-2»

      Власти Латвии отказались от изучения в школах русского языка

      Крымские депутаты забыли выключить микрофон во время заседания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше