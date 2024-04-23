Бабушка помогла внучке избить ее одноклассницу в туалете

New York Post: в США бабушка и внучка избили ученицу начальной школы в туалете

В США бабушка ученицы начальной школы из штата Мичиган помогла ей избить одноклассницу. Об этом пишет New York Post.

В четверг, 18 апреля, женщина с внучкой приехали в школу поселка Маунт-Моррис на собрание по поводу поведения школьников. В коридоре они заметили ученицу, с которой у девочки был конфликт. Бабушка с внучкой проследовали за ней в туалет. Там женщина схватила пострадавшую, а девочка ударила ее кулаком.

В администрации школы заявили, что в ходе инцидента другие ученики не пострадали. Там также сказали, что в данный момент пытаются выяснить, как женщина попала во внутренние помещения школы, потому что это запрещено правилами безопасности.

Бабушку агрессивной ученицы арестовали.

В апреле 2023 года сообщалось, что в США учительница средней школы из штата Флорида устроила в своем классе «бойцовский клуб». 23-летняя женщина попала под суд после того, как у администрации школы появилась информация о драках, которые педагог организует во время уроков.