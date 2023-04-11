Учительница устроила «бойцовский клуб» для школьниц

WJHG-TV: учительница организовала драки среди 11-летних девочек в школе и попала под суд

В США учительница средней школы из штата Флорида устроила в своем классе «бойцовский клуб». Об этом сообщает WJHG-TV.

23-летняя Энджел Футман попала под суд после того, как у администрации школы появилась информация о драках, которые педагог организует во время уроков. В распоряжении руководства учебного заведения оказались видеоролики, на которых были запечатлены дерущиеся девочки 11-12 лет. К расследованию сразу же подключили полицию.

Несколько школьниц из шестого класса рассказали следователям, что участвовали в специально устроенных драках в учебное время, а позже их приглашали для повторных поединков. Они также заявили, что организацией схваток занималась Футман, а правилами «бойцовского клуба» были: «30 секунд, никаких криков и воплей, никаких телефонов».

Один из детективов при просмотре полученных роликов опознал Футман. Во время одной из драк она сидела на столе и руководила детьми, не пытаясь остановить их. В частности, педагог требовала, чтобы одна из девочек прекратила дергать другую за волосы.

Во время допроса Футман заявила, что не организовывала драку, однако признала, что ничего не предприняла, чтобы остановить ее, и не доложила администрации о конфликте.

Учительницу подозревают в четырех случаях содействия правонарушениям среди малолетних. Официальные обвинения будут предъявлены 4 мая.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Вирджиния подала иск против школьного совета после того, как один из учеников выстрелил в нее во время урока. Женщину ранил шестилетний мальчик.