Дачу главы Rheinmetall подожгли из-за поставок оружия Украине

В Германии радикалы подожгли садовый дом главы военного концерна Rheinmetall

В Германии левые радикалы подожгли садовый дом на участке, который принадлежит председателю правления немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру. Так активисты выразили протест против поставок оружия Украине, пишет газета Bild.

О возгорании экстренным службам сообщили утром 30 апреля. Огнем был охвачен летний домик в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Ответственность за инцидент взяли на себя левые экстремисты и отметили, что оставили зажигательную смесь в здании в ночь на 29 апреля.

Активисты объяснили, что нападение на имущество главы Rheinmetall связано с тем, что концерн извлекает выгоду из вооруженного конфликта на Украине. Техника, которую собирает компания и отправляет в страну, приносит ей огромную прибыль.

Ранее политики из районного собрания Уккермарк федеральной земли Бранденбург призвали канцлера Германии Олафа Шольца прекратить поставки оружия Украине. По мнению депутатов, передача вооружения Киеву не поможет мирно решить конфликт.