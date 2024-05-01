Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 1 мая 2024Мир

Дачу главы Rheinmetall подожгли из-за поставок оружия Украине

В Германии радикалы подожгли садовый дом главы военного концерна Rheinmetall
СюжетПротесты на Украине

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

В Германии левые радикалы подожгли садовый дом на участке, который принадлежит председателю правления немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру. Так активисты выразили протест против поставок оружия Украине, пишет газета Bild.

О возгорании экстренным службам сообщили утром 30 апреля. Огнем был охвачен летний домик в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Ответственность за инцидент взяли на себя левые экстремисты и отметили, что оставили зажигательную смесь в здании в ночь на 29 апреля.

Активисты объяснили, что нападение на имущество главы Rheinmetall связано с тем, что концерн извлекает выгоду из вооруженного конфликта на Украине. Техника, которую собирает компания и отправляет в страну, приносит ей огромную прибыль.

Ранее политики из районного собрания Уккермарк федеральной земли Бранденбург призвали канцлера Германии Олафа Шольца прекратить поставки оружия Украине. По мнению депутатов, передача вооружения Киеву не поможет мирно решить конфликт.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости

В Минобороны России рассказали об ударе по штабу украинского командования

В Киргизии отменили «Бессмертный полк»

В Харьковской области расширили график отключения электричества

Законопроект США о запрете импорта урана из России назвали пиаром

Умер первый советский музыкальный продюсер

Москвичам спрогнозировали теплый май

Боррель осудил действия полицейских в Грузии на акции протеста

Азиатская страна продлила выдачу бесплатных виз россиянам

Россиянин ударил ножом прохожего за замечание о разбитой машине

Иностранный боксер рассказал о предложенной сумме за отказ от боя с россиянином

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше