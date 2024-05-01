Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 1 мая 2024Мир

Кандидат в премьеры Сербии рассказал о будущих отношениях с Россией

Кандидат в премьеры Сербии Вучевич заявил, что сохранит дружбу с Россией

Фото: Marko Djurica / Reuters

Кандидат на пост премьер-министра Сербии, председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич рассказал о будущих отношениях с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Политик заявил, что новое правительство страны намерено сохранить контакт с Россией в прежнем объеме. «Сербия не может и не будет отказываться от дружбы с Россией, чей народ мы считаем братским, как и украинцев. Дружба проявляется и доказывается в трудные времена, и если сегодня мы не в силах помочь нашим российским друзьям в практическом смысле, то уж точно мы никоим образом не будем чинить им препятствий», — заявил Вучевич во время выступления на заседании парламента, в ходе которого должен быть утвержден новый состав правительства.

Вучевич подчеркнул, что Сербия признает территориальную целостность Украины, следуя решению национального Совета безопасности. Однако правительство страны не намерено вводить санкции против России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна продолжит движение по европейскому пути.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев поздравил россиян советским плакатом с Зеленским. Украинский лидер предстал в образе Гитлера

      На Украине Зеленского обвинили в подчинении страны кредитным организациям

      Угрозу атаки беспилотников объявили в российском регионе

      Кандидат в премьеры Сербии рассказал о будущих отношениях с Россией

      Бабушка по ошибке разбавила сухое молоко вином и напоила внука

      Страна Ближнего Востока ввела электронные визы для россиян

      В МИД предложили Зеленскому начать генерировать украинцев с помощью ИИ

      Дроны ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области

      Дело легионера «Спартака» в Дубае закрыли

      Российской певице стало тяжело дышать после филлеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше