Кандидат в премьеры Сербии рассказал о будущих отношениях с Россией

Кандидат в премьеры Сербии Вучевич заявил, что сохранит дружбу с Россией

Кандидат на пост премьер-министра Сербии, председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич рассказал о будущих отношениях с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Политик заявил, что новое правительство страны намерено сохранить контакт с Россией в прежнем объеме. «Сербия не может и не будет отказываться от дружбы с Россией, чей народ мы считаем братским, как и украинцев. Дружба проявляется и доказывается в трудные времена, и если сегодня мы не в силах помочь нашим российским друзьям в практическом смысле, то уж точно мы никоим образом не будем чинить им препятствий», — заявил Вучевич во время выступления на заседании парламента, в ходе которого должен быть утвержден новый состав правительства.

Вучевич подчеркнул, что Сербия признает территориальную целостность Украины, следуя решению национального Совета безопасности. Однако правительство страны не намерено вводить санкции против России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна продолжит движение по европейскому пути.