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09:31, 30 апреля 2024Мир

Вучич высказался о мечте Сербии вступить в БРИКС

Президент Сербии Вучич: Сербия продолжит движение по европейскому пути

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Сербия продолжит движение по европейскому пути. «Мечту» о вступлении в БРИКС опроверг президент республики Александр Вучич на брифинге, запись которого опубликована в его YouTube-канале.

Его попросили высказаться о выводах эксперта Американского института предпринимательства Иваны Страднер, которая заявила о мечтах Белграда отказаться от европейской интеграции ради БРИКС. «Откуда она знает, о чем я думаю? Разве они мне вставили какой-то чип и сейчас занимаются тем, что читают мои мысли, что мне снится и о чем мечтаю?» — поинтересовался Вучич.

Вместе с тем сербский президент отметил, что уважает БРИКС, но его страну не удастся столкнуть с намеченного пути.

Ранее портал European Western Balkans писал, что Европейский союз потребовал от властей Сербии нормализовать отношения с непризнанным Косово ради вступления в блок. Отмечалось, что в случае отказа Белграда от нормализации отношений с Косово, процесс вступления будет заморожен.

При этом в сентябре 2023 года Вучич полностью исключил возможность признания Белградом Косово.

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      Алина Гончарова
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