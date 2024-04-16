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15:41, 16 апреля 2024Мир

ЕС поставил условие Сербии для вступления в блок

ЕС потребовал от Сербии нормализации отношений с Косово для вступления в блок

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Европейский союз (ЕС) потребовал от властей Сербии нормализовать отношения с непризнанным Косово ради вступления в блок. Об этом сообщает портал European Western Balkans.

Отмечается, что соответствующая правка была внесена в главу 35 протокола о процессе вступления Сербии в ЕС. В случае отказа Белграда от нормализации отношений с Косово, процесс вступления будет заморожен.

«Брюссель будет следить за выполнением соглашения», — указывает интернет-издание.

В сентябре 2023 года президент Сербии Александр Вучич полностью исключил возможность признания Белградом Косово. По его словам, в дальнейшем Приштина может делать что угодно для того, чтобы Сербия изменила свое мнение по данному вопросу, но это ни на что не повлияет.

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      Виктория Кондратьева
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