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21:52, 24 сентября 2023Мир

Вучич полностью исключил возможность признания Сербией Косово

Президент Сербии Вучич полностью исключил возможность признания Косово

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич на фоне происходящего в Косово полностью исключил возможность признания Белградом республики, сообщает ТАСС.

«Все происходящее укрепило мою уверенность в том, что мы никогда не признаем независимость Косова», — заявил сербский лидер.

Он подчеркнул, что в дальнейшем Приштина может делать что угодно для того, чтобы Сербия изменила свое мнение по данному вопросу, но это ни на что не повлияет.

Ранее контингент НАТО в Косово (KFOR) выразил готовность поддержать операции косовских силовиков на севере области после нападения на местных сотрудников правопорядка со стороны неизвестных. «KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньско, ее войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости», — говорится в публикации.

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    Марина Совина
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