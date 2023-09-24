Вучич полностью исключил возможность признания Сербией Косово

Президент Сербии Вучич полностью исключил возможность признания Косово

Президент Сербии Александр Вучич на фоне происходящего в Косово полностью исключил возможность признания Белградом республики, сообщает ТАСС.

«Все происходящее укрепило мою уверенность в том, что мы никогда не признаем независимость Косова», — заявил сербский лидер.

Он подчеркнул, что в дальнейшем Приштина может делать что угодно для того, чтобы Сербия изменила свое мнение по данному вопросу, но это ни на что не повлияет.

Ранее контингент НАТО в Косово (KFOR) выразил готовность поддержать операции косовских силовиков на севере области после нападения на местных сотрудников правопорядка со стороны неизвестных. «KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньско, ее войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости», — говорится в публикации.