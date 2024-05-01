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10:37, 1 мая 2024Россия

Медведев поздравил россиян советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера

Медведев поздравил россиян с 1 Мая советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил в Telegram граждан страны с праздником весны и труда, опубликовав переделанный советский плакат времен Великой Отечественный войны.

Медведев взял за основу плакат 1941 года «Каждый удар молота — удар по врагу», на котором рабочий с каждым ударом молота по наковальне направляет снаряды в карикатурного фюрера Адольфа Гитлера, из рук которого выпадают виселица и топор.

Однако на опубликованном изображении вместо Гитлера выступает президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Медведев заявил об уничтожении Россией в наши дни «новых фашистов». По его словам, страна на поле боя отражает атаки врагов, которые хотят подменить историю ложью, очерняя тем самым истинных героев.

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      Варвара Кошечкина
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