Медведев поздравил россиян советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера

Медведев поздравил россиян с 1 Мая советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил в Telegram граждан страны с праздником весны и труда, опубликовав переделанный советский плакат времен Великой Отечественный войны.

Медведев взял за основу плакат 1941 года «Каждый удар молота — удар по врагу», на котором рабочий с каждым ударом молота по наковальне направляет снаряды в карикатурного фюрера Адольфа Гитлера, из рук которого выпадают виселица и топор.

Однако на опубликованном изображении вместо Гитлера выступает президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Медведев заявил об уничтожении Россией в наши дни «новых фашистов». По его словам, страна на поле боя отражает атаки врагов, которые хотят подменить историю ложью, очерняя тем самым истинных героев.