Названа сумма выплат пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области

Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области выплатили более ₽2,6 млрд

Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области выплачено более 2,6 миллиарда рублей. Такую сумму назвали в Telegram пресс-службы правительства региона.

«На 1 мая оренбуржцам выплачено 2,613 миллиарда рублей. От жителей поступило 480 200 заявлений. Одобрены выплаты 128 428 жителям», — говорится в публикации.

Отмечается, что сроки подачи заявлений на выплаты для пострадавших от паводка в очередной раз были продлены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что размер выплат пострадавшим при паводках россиянам необходимо оценить и скорректировать при необходимости. С таким поручением он выступил в ходе совещания по ликвидации последствий паводков.