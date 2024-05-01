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12:53, 1 мая 2024Россия

Названа сумма выплат пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области

Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области выплатили более ₽2,6 млрд
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: RESIDENTS OF PEROVSKY / Reuters

Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области выплачено более 2,6 миллиарда рублей. Такую сумму назвали в Telegram пресс-службы правительства региона.

«На 1 мая оренбуржцам выплачено 2,613 миллиарда рублей. От жителей поступило 480 200 заявлений. Одобрены выплаты 128 428 жителям», — говорится в публикации.

Отмечается, что сроки подачи заявлений на выплаты для пострадавших от паводка в очередной раз были продлены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что размер выплат пострадавшим при паводках россиянам необходимо оценить и скорректировать при необходимости. С таким поручением он выступил в ходе совещания по ликвидации последствий паводков.

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      Глеб Палехов
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