Парад в честь Дня Победы отменили еще в одном российском регионе

В Удмуртии отменили парад в честь Дня Победы из соображений безопасности

В Удмуртии отменили парад в честь Дня Победы из соображений безопасности. Об этом сообщил глава российского региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

Глава республики пояснил, что непростое решение пришлось принять из-за стратегически важного статуса региона, который является одним из центров оборонной промышленности. «Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности», — пояснил Бречалов.

Однако культурные мероприятия в регионе пройдут, как и было запланировано, отметил он. «Я уверен — все жители республики в этот священный день вспомнят своих героев, и в онлайн-формате обязательно пройдет "Бессмертный полк"», — заключил Бречалов.

Ранее парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка» по тем же причинам отменили в Севастополе.