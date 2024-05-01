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14:11, 1 мая 2024Россия

Парад в честь Дня Победы отменили еще в одном российском регионе

В Удмуртии отменили парад в честь Дня Победы из соображений безопасности
Александр Бречалов

Александр Бречалов . Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Удмуртии отменили парад в честь Дня Победы из соображений безопасности. Об этом сообщил глава российского региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

Глава республики пояснил, что непростое решение пришлось принять из-за стратегически важного статуса региона, который является одним из центров оборонной промышленности. «Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности», — пояснил Бречалов.

Однако культурные мероприятия в регионе пройдут, как и было запланировано, отметил он. «Я уверен — все жители республики в этот священный день вспомнят своих героев, и в онлайн-формате обязательно пройдет "Бессмертный полк"», — заключил Бречалов.

Ранее парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка» по тем же причинам отменили в Севастополе.

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      Нина Ташевская
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