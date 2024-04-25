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23:09, 25 апреля 2024Россия

В Севастополе отказались от проведения парада Победы

Развожаев: в Севастополе отменен парад Победы и шествие «Бессмертного полка»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Севастополе не будет проводиться парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

Он пояснил, что мероприятия были отменены из соображений безопасности. Однако, по словам губернатора, запланировано большое количество культурных проектов. Он также добавил, что «Бессмертный полк» будет проведен в онлайн-формате.

Ранее об отмене парада Победы и шествия «Бессмертный полк» сообщили в Крыму. Аналогичное решение приняли власти Курской и Брянской областей.

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      Марина Совина
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