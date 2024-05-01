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11:31, 1 мая 2024Россия

Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам

Президент Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам 1 мая

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин присвоил пяти россиянам звание Героя Труда. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации в День весны и труда, 1 мая.

Званий были удостоены гендиректор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора, главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков, завотделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко (Краснодарский край) Людмила Беспалова, водитель разреза «Тугнуйский» в Бурятии Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК имени А. В. Варичева (Курская область) Владимир Щедов.

Почетным знаком «За успехи в труде» также отмечены коллективы «Севмаша», Омского завода транспортного машиностроения, акционерного общества «Русполимет», производственного объединения «Старт» имени М. В. Проценко, а также ЦНИИчермета имени И. П. Бардина.

Награды были присуждены «за выдающиеся трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу». а также «за вклад в развитие отечественной промышленности и достигнутые высокие показатели в производственной деятельности», говорится в указе.

Ранее Путин присвоил звание Героя Труда спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

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      Мария Рюрикова
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