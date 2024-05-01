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12:59, 1 мая 2024Россия

Россиянин ударил ножом прохожего за замечание о разбитой машине

В Уфе 22-летний россиянин зарезал прохожего за замечание о разбитой машине

Фото: Vladimir Baranov / Reuters

В Уфе россиянин ударил ножом прохожего за замечание о разбитой машине. Об этом сообщает Shot.

Группа молодых людей приехала к дому мужчины и потребовала от него погасить долг, но он отказался выходить к ним на переговоры. Тогда они решили проколоть колеса и разбить окна его машины марки Ford. В этот момент мимо проходил 34-летний Александр, который оказался соседом должника, и попросил молодых людей остановиться.

Между ними завязалась драка. Уточняется, что на помощь к группе нападавших приехал еще один молодой человек и передал нож 22-летнему Александру Шарафутдинову, которым он ударил мужчину в бедро. Тот не смог выжить до прибытия скорой помощи.

Сотрудники полиции задержали Шарафутдинова. Остальные участники инцидента проходят как свидетели. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сестра убитого Александра рассказала журналистам, что ее брат был отзывчивым и справедливым. По ее словам, он работал в местном моторостроительном предприятии, играл в футбол и волейбол. Также Александр планировал жениться и приобрести квартиру в ипотеку. Женщина заявила, что его можно было спасти, поскольку он лежал на асфальте около часа, но никто в течение этого времени не вызвал медиков.

Ранее сообщалось, что на Кубани подростки проломили мужчине череп из-за замечания.

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      Мария Винар
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