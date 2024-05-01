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10:33, 1 мая 2024Экономика

Российские миллиардеры стали еще богаче

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $ 14,89 миллиарда

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские миллиардеры стали еще богаче — совокупное состояние богатейших бизнесменов за первые четыре месяца 2024 года выросло на 14,89 миллиарда долларов. Такие данные приводят в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Сильнее всего свое богатство увеличил бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — его состояние выросло на 5,34 миллиарда долларов, до 24,2 миллиарда. Он занял шестую строчку рейтинга и второй месяц подряд стал лидером по этому показателю среди россиян.

Самым богатым среди российских предпринимателей остался президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин — его состояние с начала года выросло на 255 миллионов долларов, до 31,3 миллиарда долларов. Второе и третье место поделили совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов (плюс 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда долларов) и бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (плюс 3,47 миллиарда, до 27,4 миллиарда долларов).

Рейтинг BBI включает в себя 500 самых обеспеченных людей мира. Сейчас в него входят 26 россиян — их общее состояние на 1 мая достигает 348,72 миллиарда долларов.

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      Нина Ташевская
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