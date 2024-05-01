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14:28, 1 мая 2024Культура

Российской певице стало тяжело дышать после филлеров

INSTASAMKA сообщила о проблемах с дыханием после неудачного вкалывания филлеров

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, сообщила о проблемах с дыханием после неудачного вкалывания филлеров. Об этом пишет KP.RU.

По словам девушки, она вколола филлеры три года назад, однако с последствиями ей приходится разбираться до сих пор. Певица призвала всех тех, кто поставил себе филлеры и стал хуже дышать, сделать УЗИ носовых пазух. В ее случае препарат мигрировал в разные части лица и стал мешать дышать.

Инстасамка не рассказала, в какой клинике делала процедуру. При этом она отметила, что клиника очень популярна среди блогеров.

Ранее исполнительница также рассказывала о своих проблемах с филлерами.

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