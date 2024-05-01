Министр обороны Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещания в штабе Объединенной группировки войск. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Министр заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне спецоперации. Шойгу отметил, что группировки российских войск продолжают выполнять задачи в соответствии с планом, указав на необходимость наращивать поставки им вооружения и военной техники.

«Проводится целенаправленная работа в этом направлении. Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники», — подчеркнул генерал армии.

Министр добавил, что центральные органы военного управления проводят целенаправленную работу для улучшения вооружений.