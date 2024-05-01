Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:47, 1 мая 2024Путешествия

Страна Ближнего Востока ввела электронные визы для россиян

Сирия с 1 мая ввела электронные визы для россиян

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Сирия ввела электронные визы для туристов, в том числе для россиян. Об этом ТАСС сообщили в посольстве ближневосточной страны в Москве.

В диппредставительстве подтвердили информацию о введении электронных виз с 1 мая. Там подчеркнули, что подать заявление можно будет онлайн на соответствующей платформе, без присутствия в посольстве или консульстве.

Уточняется, что документы будут рассматривать в течение 72 часов.

Ранее Шри-Ланка продлила режим предоставления бесплатных виз туристам из России и еще шести стран. Меру продлили на неопределенный срок, однако пока неясно, станут ли въездные документы бесплатными для россиян навсегда.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев поздравил россиян советским плакатом с Зеленским. Украинский лидер предстал в образе Гитлера

      На Украине Зеленского обвинили в подчинении страны кредитным организациям

      Угрозу атаки беспилотников объявили в российском регионе

      Кандидат в премьеры Сербии рассказал о будущих отношениях с Россией

      Бабушка по ошибке разбавила сухое молоко вином и напоила внука

      Страна Ближнего Востока ввела электронные визы для россиян

      В МИД предложили Зеленскому начать генерировать украинцев с помощью ИИ

      Дроны ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области

      Дело легионера «Спартака» в Дубае закрыли

      Российской певице стало тяжело дышать после филлеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше