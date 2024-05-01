Страна Ближнего Востока ввела электронные визы для россиян

Сирия с 1 мая ввела электронные визы для россиян

Сирия ввела электронные визы для туристов, в том числе для россиян. Об этом ТАСС сообщили в посольстве ближневосточной страны в Москве.

В диппредставительстве подтвердили информацию о введении электронных виз с 1 мая. Там подчеркнули, что подать заявление можно будет онлайн на соответствующей платформе, без присутствия в посольстве или консульстве.

Уточняется, что документы будут рассматривать в течение 72 часов.

Ранее Шри-Ланка продлила режим предоставления бесплатных виз туристам из России и еще шести стран. Меру продлили на неопределенный срок, однако пока неясно, станут ли въездные документы бесплатными для россиян навсегда.