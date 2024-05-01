Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:03, 1 мая 2024Путешествия

Азиатская страна продлила выдачу бесплатных виз россиянам

Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок
СюжетВизы в Европу:

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Шри-Ланка продлила режим предоставления бесплатных виз туристам из России, а также еще из шести стран. Об этом ТАСС заявил заведующий консульским отделом посольства России в этой азиатской стране Александр Ивин.

По словам дипломата, этот режим продлили на неопределенный срок. Пока неизвестно, станут ли визы бесплатными навсегда, отметил Ивин.

Туристов из России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии освободили от оплаты виз на остров в конце ноября. Сначала этот режим действовал до 31 марта, потом его продлили до 30 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны России рассказали об ударе по штабу украинского командования

      В Киргизии отменили «Бессмертный полк»

      В Харьковской области расширили график отключения электричества

      Законопроект США о запрете импорта урана из России назвали пиаром

      Умер первый советский музыкальный продюсер

      Москвичам спрогнозировали теплый май

      Боррель осудил действия полицейских в Грузии на акции протеста

      Азиатская страна продлила выдачу бесплатных виз россиянам

      Россиянин ударил ножом прохожего за замечание о разбитой машине

      Иностранный боксер рассказал о предложенной сумме за отказ от боя с россиянином

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше