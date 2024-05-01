Азиатская страна продлила выдачу бесплатных виз россиянам

Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок

Шри-Ланка продлила режим предоставления бесплатных виз туристам из России, а также еще из шести стран. Об этом ТАСС заявил заведующий консульским отделом посольства России в этой азиатской стране Александр Ивин.

По словам дипломата, этот режим продлили на неопределенный срок. Пока неизвестно, станут ли визы бесплатными навсегда, отметил Ивин.

Туристов из России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии освободили от оплаты виз на остров в конце ноября. Сначала этот режим действовал до 31 марта, потом его продлили до 30 апреля.