В ДНР выдворили семь нелегальных мигрантов за пределы России

ФСБ: в ДНР выдворили семь нелегальных мигрантов за пределы России

ФСБ и МВД по Донецкой народной республике вместе с Росгвардией провели совместные мероприятия и выявили семь иностранных граждан в Мариуполе и Тельмановском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по ДНР.

Их привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в РФ»), после чего выдворили за пределы страны.

В ФСБ добавили, что проверочные мероприятия на территории ДНР продолжаются.

9 апреля в спецслужбе сообщили, что после рейда в Мариуполе восемь мигрантов выдворили из России. По данным ведомства, всего тогда к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ были привлечены 20 мигрантов.