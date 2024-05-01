В Госдуме назвали страхом отказ США признать уничтожение ракет ATACMS

Депутат Госдумы Шеремет: США боятся признать уничтожение ракет ATACMS

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом отказ США признать уничтожение ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, политик отреагировал на заявления координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. «Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстает от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное», — заявил он.

