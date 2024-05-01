Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 1 мая 2024Россия

В Госдуме назвали страхом отказ США признать уничтожение ракет ATACMS

Депутат Госдумы Шеремет: США боятся признать уничтожение ракет ATACMS

Фото: Katie Grandori / U.S. Army

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом отказ США признать уничтожение ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, политик отреагировал на заявления координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. «Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстает от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам

      Власти предупредили жителей российского города о стрельбе

      В Госдуме назвали страхом отказ США признать уничтожение ракет ATACMS

      В Японии произошло возгорание на АЭС

      Пожар в Забайкалье охватил десятки жилых домов

      На Украине отреагировали на угрозы местной чемпионки ударами России

      Маск отреагировал на решение США и Украины по России

      Грузинские депутаты подрались из-за закона об иноагентах

      Военный эксперт перечислил необходимое для поддержания темпов наступления оружие

      Стало известно об уничтожении целого взвода ВСУ на северском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше