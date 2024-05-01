В России предложили увеличить МРОТ

«Известия»: в Госдуме предлагают увеличит МРОТ до 30 тысяч рублей

В Госдуме предлагают увеличить размер МРОТ до 30 тысяч рублей, пишут «Известия». Соответствующий законопроект с поправками в закон о минимальной оплате труда подготовил глава комитета по труду Ярослав Нилов.

Документ призван обеспечить достойный уровень жизни россиян в условиях инфляции и снижения доходов населения из-за введения санкций, утверждают авторы.

«В условиях санкционного давления необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения. В первую очередь следует установить МРОТ, способный обеспечить приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей. С учетом изложенного законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 30 тыс. рублей в месяц», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Низкий уровень МРОТ, как отмечается, приводит к необоснованной дифференциации доходов населения и снижению спроса, а также тормозит рост ВВП, приводя к росту теневого сегмента экономики.

Ранее экономисты спрогнозировали, что в России на фоне проведения специальной военной операции начинается «революция зарплат».