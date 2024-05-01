Основатель ЧВК Blackwater Принс: власти мешают США развивать военный потенциал

Основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс отметил, что США испытывают трудности в развитии своего военного потенциала из-за ряда ошибок, допущенных руководством страны. Об этом он рассказал в статье для журнала IM-1776.

«Любому здравомыслящему и рассудительному человек представляется до боли очевидным, что с нынешним военным потенциалом Америки и нашей способностью проецировать силу в мире что-то серьезно не так», — заявил он.

По его словам, Вашингтон продолжает вести политику вечных войн будучи уверенным в том, что США «невосприимчивы к реальности и развивается за пределами рамок истории». Принс подчеркнул, что в настоящее время власти отдают приоритет выгоде ряду корпораций-подрядчиков, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы добиваться реальной победы в том или ином вооруженном конфликте.

Таким образом, после распада СССР Соединенные Штаты решили продолжить расширение НАТО, а не положить конец его существованию, отвергнув возможность конструктивного взаимодействия с Москвой, заключил основатель ЧВК.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил украинским военным в Киеве, что среди членов альянса нет согласия по вопросу принятия Украины в блок.