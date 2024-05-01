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12:16, 1 мая 2024Россия

Власти предупредили жителей российского города о стрельбе

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил жителей о тренировках со стрельбой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе российские военнослужащие будут проводить тренировки со стрельбой. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в районе Северного и Южного молов будут проходить учения по противоподводно-диверсионной обороне. Тренировки продлятся приблизительно до середины дня 1 мая. Развожаев также заверил жителей, что в Севастополе все спокойно.

Ранее власти Севастополя отказались от проведения парада в честь Дня Победы и шествия «Бессмертного полка». Торжественные мероприятия отменили из соображений безопасности.

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      Мария Борисова
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