Апокалиптические молнии во время урагана в Дубае попали на видео

Молнии во время урагана в Дубае попали на видео

Обрушившийся на Абу-Даби и Дубай ураган принес огромные молнии и вызвал задержи авиарейсов. Видео с апокалиптическими пейзажами публикует Telegram-канал Shot.

Авиакомпания Emirates сообщила о задержках десятков рейсов. Из-за непогоды также пришлось закрыть школы и отправить домой офисных сотрудников. В Дубае ввели оранжевый уровень погодной опасности. Людей призвали не выходить в море, а также не посещать горные и пустынные районы.

В прошлый раз стихия обрушилась на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в середине апреля. В ночь на 16 апреля начались проливные дожди. Менее чем за сутки в Дубае выпало свыше 120 миллиметров осадков — в пустынном климате такой объем осадков выпадает в среднем за год.

В преддверии урагана по всему ОАЭ тогда также закрыли школы, а госслужащих перевели на удаленный режим работы. В Дубае затопило крупные автомагистрали и одну из станций метрополитена. Международный аэропорт Дубая — крупнейший гражданский аэропорт ОАЭ и один из самых загруженных в мире — объявил о временном прекращении приема рейсов.