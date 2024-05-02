США включили российскую авиакомпанию «Победа» в санкционный список

Российская авиакомпания «Победа» попала в санкционный список США. Соответствующая информация опубликована на сайте Минфина страны.

В министерстве объяснили такое решение тем, что перевозчик занимается деятельностью «в секторе экономики Российской Федерации, который считается поддерживающим военно-промышленную базу России».

В среду, 1 мая, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. Ограничения коснулись 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с Россией.

В частности, под санкции попали конструктор российского танка «Армата» Андрей Терликов, генеральный директор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев, а также Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России.