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07:08, 2 мая 2024Экономика

Авиакомпания «Победа» попала в санкционный список США

США включили российскую авиакомпанию «Победа» в санкционный список

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская авиакомпания «Победа» попала в санкционный список США. Соответствующая информация опубликована на сайте Минфина страны.

В министерстве объяснили такое решение тем, что перевозчик занимается деятельностью «в секторе экономики Российской Федерации, который считается поддерживающим военно-промышленную базу России».

В среду, 1 мая, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. Ограничения коснулись 29 физических и 250 юридических лиц, связанных с Россией.

В частности, под санкции попали конструктор российского танка «Армата» Андрей Терликов, генеральный директор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев, а также Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России.

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      Марина Совина
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