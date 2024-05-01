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22:28, 1 мая 2024Экономика

США ввели санкции против конструктора «Арматы»

Минфин США ввел санкции против конструктора танка «Армата» Андрея Терликова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минфин США ввел санкции против конструктора российского танка «Армата» Андрея Терликова. Информация опубликована на сайте ведомства.

Также под санкции, например, попали генеральный директор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев, Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, авиакомпания «Победа», сотрудники колонии, где умер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

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      Марина Совина
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