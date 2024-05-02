Бари Алибасов нанимал двойников солистов группы «На-На» на концертах

Бари Алибасов нанимал двойников солистов группы «На-На» ради большего заработка

Российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов нанимал двойников участников коллектива ради большего заработка на концертах. Об этом сообщил первый солист группы Валерий Юрин в разговоре с «Комсомольской правдой».

Отмечается, что Юрин покинул «На-На» в 1992 году, его место занял Владимир Асимов.

«На первых порах параллельно было как бы две группы "На-На". Алибасов на одни гастроли отправлял меня с одним составом, а [Владимира] Левкина (экс-солист "На-На" — прим. «Ленты.ру») — с другим. Так можно было заработать больше денег», — поделился музыкант.

Юрин подчеркнул, что зрители были недовольны выступлениями двойников солистов группы, а потому коллектив из-за идеи Алибасова часто попадал в скандалы.

«Мы были на тот момент два узнаваемых солиста. Мне зрители на концертах кричали: "Где Левкин?" А Левкину: "Где Юрин?" (...) Поэтому для состава с Левкиным Алибасов нашел похожего на меня парня. Это потом уже Володя Асимов стал солистом вместе с Политовым и Жеребкиным», — отметил экс-солист «На-На».

Ранее другой бывший солист группы Павел Соколов вспомнил о строгости продюсера коллектива Бари Алибасова и назвал его тираном и деспотом.