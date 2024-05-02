Байден уличил союзника США в ксенофобии наряду с Россией и Китаем

Байден включил Японию в список ксенофобских стран наряду с Россией и Китаем

Президент США Джо Байден включил Японию в список ксенофобских стран наряду с соперниками США Россией и Китаем. Об этом сообщает Bloomberg.

«Почему Китай так плохо развивается в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? Почему у России, почему у любой другой страны? Потому что они ксенофобы, они не хотят принимать иммигрантов», — заявил глава государства.

Согласно публикации, Байден ранее уже заявлял об ограничениях против иммигрантов как о причине проблем в экономике Китая. Однако в своем новом выступлении президент также уличил в ксенофобии Россию и Японию, союзника США.

По данным агентства, высказывание американского лидера может спровоцировать недовольство японских властей.

В конце марта сообщалось, что легальные мигранты в США все чаще возмущаются наплывом нелегальных при Байдене.