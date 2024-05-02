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20:24, 2 мая 2024Из жизни

Бездомный напал на мужчину и съел его глаз и ухо

Мужчина из Лос-Анджелеса напал на незнакомца на парковке и стал есть его лицо

Кадр: 8 News Now / Youtube

В Лос-Анджелесе, США, на парковке возле магазина заметили каннибала. Об этом пишет Daily Mail.

29-летний бездомный Колин Чех напал на незнакомца на парковке продуктового магазина 7-Eleven. Он начал бить мужчину головой об асфальт, а затем наклонился над ним и стал есть его лицо. Свидетели происшествия позвонили в полицию. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили Чеха склонившимся над жертвой. Его руки, лицо и одежда были покрыты кровью. Впоследствии выяснилось, что Чех съел ухо и глаз мужчины. Пострадавшего позже идентифицировали как Кеннета Брауна: спасти его не удалось, травмы головы от ударов по асфальту оказались фатальными.

В момент задержания Чех не смог ответить ни на один вопрос правоохранителей. Американца поместили под стражу, а затем отправили в больницу, поскольку он стал терять сознание. Впоследствии Чех сообщил следствию, что он бездомный и не спал последние пять суток, поскольку им что-то овладело. Чех также сказал, что Браун якобы напал на него первым и ему казалось, будто он сражается с «оборотнем», а победить ему помогли «высшие силы». Он сообщил, что голоса в голове приказали ему напасть на некоего Дрейка, за которого он и принял Брауна. Чех также признался, что использовал «свои зубы» в качестве орудия нападения.

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В ходе первого судебного заседания по его делу мужчина вел себя странно и строил гримасы. Его адвокат сказал суду, что Чех невменяем. Мужчине предстоит психиатрическая экспертиза. Следующее заседание назначено на 24 мая.

Ранее жительница Уэльса пережила нападение дружелюбной собаки и получила серьезную травму. Домашняя собака вцепилась женщине в лицо и не отпускала до тех пор, пока не откусила значительную часть кожи со щеки, которую съела.

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      Антонина Черташ
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