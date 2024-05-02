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13:32, 2 мая 2024Силовые структуры

Бывший замглавы российского НИИ сел на 9,5 года за откаты на 30 миллионов рублей

Экс-замглавы СПбНИИВС ФМБА РФ Васильев получил 9,5 года за взятки на 30 млн руб

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 9,5 года лишения свободы заместителя директора по экономике и финансам НИИ вакцин и сывороток ФМБА России Андрея Васильева за получение взяток на сумму не менее 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Осужденный также оштрафован на почти 30 миллионов рублей и лишен права занимать должности на госслужбе сроком на 10 лет. Он отправится в колонию строгого режима.

Суд установил, что Васильев получил вознаграждение от руководства компании «Стадиум» за победу в тендере на поставку инкубационного куриного яйца и заключение госконтракта на сумму 150 миллионов рублей.

Васильев был задержан сотрудниками правоохранительных органов 22 ноября 2022 года. Вину тогда он не признал.

2 мая сообщалось, что в Московской области суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о хищении 350 миллионов рублей у Минобороны России путем мошенничества и коррупции при выполнении гособоронзаказа. Трое осужденных получили от 4 до 10 лет заключения.

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      Любовь Ширижик
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