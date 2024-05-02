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12:52, 2 мая 2024Силовые структуры

Россияне получили от 4 до 10 лет за коррупцию при выполнении гособоронзаказа

СК: в Подмосковье суд вынес приговор похитившим 350 млн руб. у Минобороны РФ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Московской области суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о хищении 350 миллионов рублей у Минобороны России путем мошенничества и коррупции при выполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) России.
 
Бывший гендиректор строительной фирмы Григорий Нагорный получил десять лет лишения свободы, экс-начальник филиала ФГУП «Главного военного строительного управления по специальным объектам» Дмитрий Шаменков осужден на восемь лет, а его супруге назначено четыре года заключения с отсрочкой наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Суд установил, что в декабре 2019 года Нагорный подписал контракт на строительство военного объекта в рамках гособоронзаказа. Полученные в качестве аванса 350 миллионов рублей он похитил. Нагорный также передал частями взятку Шаменкову за помощь в заключении госконтрактов с Минобороны. Вознаграждение выразилось в фиктивном трудоустройстве его супруги с выплатой ей зарплаты за два года на сумму 2,2 миллиона рублей.
 
По месту жительства Нагорного во время обыска правоохранительные органы изъяли наркотики общим весом почти шесть граммов.

2 мая сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения двум обвиняемым в хищении 43,7 миллиона рублей в ходе выполнения госконтракта по разработке программного обеспечения для управления спецсвязи ФСО России.

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      Любовь Ширижик
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