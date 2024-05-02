Двоих обвиняемых в хищениях миллионов рублей у ФСО заочно взяли под стражу

В Москве суд заочно арестовал двух обвиняемых в хищении 43,7 млн рублей у ФСО

Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения двум обвиняемым в хищении 43,7 миллиона рублей в ходе выполнения госконтракта по разработке программного обеспечения для управления спецсвязи ФСО России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, заочно арестованы бывший проректор по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислав Лахтин и совладелец компании «Цифровая экспертиза» Максим Александров. Они объявлены в розыск в связи с тем, что скрылись от следственных органов.

Им предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По делу также проходят руководящие сотрудники и специалисты ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» По версии следствия, они при выполнении госконтракта по установке программного обеспечения для ФСО в период с 2019-го по 2020 год не исполнили свои обязательства, при этом завысили стоимость своих услуг. Следствие оценивает ущерб в 43,7 миллиона рублей.

15 января сообщалось, что президент России Владимир Путин увеличил количество сотрудников центрального аппарата ФСО до 775 человек в 2024 году и до 785 человек в следующем. В их задачи входит обеспечение безопасности руководства страны, защита охраняемых объектов и многое другое.