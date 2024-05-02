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06:31, 2 мая 2024Мир

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло

«Синьхуа»: число жертв обрушения автомагистрали на юге Китая выросло до 36

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Число погибших при обрушении скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая увеличилось до 36 человек, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Уточняется, что во время разбора завалов были обнаружены 23 машины. По данным издания, в результате происшествия пострадали 30 человек, их жизни ничто не угрожает. «В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий инцидента», — говорится в публикации.

Скоростная автомагистраль, ведущая из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь, обрушилась 1 мая около 2:10 по местному времени (21:10 30 апреля по московскому времени).

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      Марина Совина
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