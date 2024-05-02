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09:45, 2 мая 2024Россия

Десятки бойцов ЧВК «Вагнер» собрались в российском городе и попали на видео

В Волгограде собрались и попали на видео десятки вагнеровцев

В Волгограде десятки бойцов ЧВК «Вагнер» собрались на улицах города. Об этом сообщает V1.ru.

Жители города устроили автопробег в честь десятилетия организации. В мероприятии участвовали как бывшие вагнеровцы, так и решившие поддержать их жители города, отмечает издание. Автопробег завершился на одном из городских кладбищ.

Telegram-канал «Волгоград» опубликовал ролик, на котором видна колонна автомобилей с установленными на них флагами ЧВК.

Ранее в Горячем Ключе установили памятник основателю «Вагнера» бизнесмену Евгению Пригожину и командиру ЧВК Дмитрию Уткину. Композиция состоит из исполненных в полный рост Пригожина с рацией в руке и стоящего позади него Уткина с автоматом. На постаменте выбиты номера жетонов Пригожина и Уткина.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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