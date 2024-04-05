Памятник Пригожину и Уткину в полный рост установили в часовне «Вагнера»

Памятник Пригожину и Уткину в полный рост появился в Горячем Ключе в часовне ЧВК

Памятник основателю «Вагнера» Евгению Пригожину и командиру ЧВК Дмитрию Уткину появился в часовне компании в городе Горячий Ключ. Снимки опубликовал Telegram-канал «ЧВК "Вагнер". Сводки».

Композиция состоит из исполненных в полный рост Пригожина с рацией в руке и стоящего позади него Уткина с автоматом.

На постаменте высечены слова «первому» и «девятому» — позывные Пригожина и Уткина в ЧВК — и номера их жетонов.

В марте было опубликовано возможное фото руководства «Вагнера». В администрации Горячего Ключа, где расположена часовня ЧВК, пояснили, что установка памятника не потребует дополнительного согласования, поскольку речь идет о частной территории.