Власти прокомментировали установку памятника Пригожину на Кубани

Администрация Горячего Ключа: претензий к установке памятника Пригожину нет

Организаторам установки памятника основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину и ее командиру Дмитрию Уткину в Краснодарском крае не требуется какого-либо разрешения, так как речь идет о частной территории. Об этом изданию «Подъем» заявили в администрации города Горячий Ключ.

«На частной территории они могут без согласования установить малую архитектурную форму. По классификации это может быть установлено как малая архитектурная форма», — прокомментировали власти.

Представители администрации подчеркнули, что не могут высказывать никаких претензий к частной собственности. Также отмечается, что никаких обращений по поводу установки памятника не поступало.

Ранее стало известно, что монумент планируют разместить на территории часовни, которую Пригожин называл «личной часовней ЧВК "Вагнер"». На памятнике изображены ростовые фигуры Пригожина и Уткина. На камне также выгравированы их жетоны с личными номерами — М-3308 и М-0209.

Самолет с Пригожиным и Уткиным разбился 23 августа прошлого года в Тверской области.