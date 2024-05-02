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08:01, 2 мая 2024Интернет и СМИ

Девушка решила показать коллеге фото питомца и случайно выдала интимный секрет

Фото: SHTTEFAN / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником xnoxfun поделилась историей о том, как решила показать коллеге фотографию своего питомца и случайно выдала интимный секрет. Девушка призналась, что после случившегося ей не хочется возвращаться на работу.

Автор поста рассказала, что недавно они с коллегой решили обсудить своих питомцев. Девушка уточнила, что у нее есть кот, а у другой сотрудницы — собака.

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«Я хотела показать своей коллеге забавное фото моего кота и пролистывала снимки (...), пока не наткнулась на свое обнаженное фото», — написала она. По словам девушки, она сделала интимный кадр для своего возлюбленного и забыла его удалить.

Она добавила, что снимок успела увидеть ее коллега. Женщина никак не прокомментировала кадр.

«Я в ужасе. Мне не хочется завтра появляться на работе», — призналась пользовательница.

В комментариях читатели успокоили девушку. Они заявили, что сами попадали в подобные неловкие ситуации на работе, и это не имело негативных последствий.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как обнаружила в телефоне своего парня интимные фотографии чужой девушки. Она разослала снимки ее родственникам и друзьям и пожалела об этом.

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      Мария Большакова
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