Дину Саеву обругали из-за видео о естественной красоте словами «филлеры убери»

Российскую блогершу и модель таджикского происхождения Дину Саеву обругали из-за видео о натуральной привлекательности словами «филлеры убери». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 24-летняя инфлюэнсерша рассказала, что сократила использование декоративной косметики. Так, она заявила, что в настоящее время предпочитает наносить макияж по особым случаям, например для снятия роликов с перевоплощениями.

«Мне очень нравится эстетика естественности. Я рада, что многие девушки сейчас склонны к тому, чтобы следить за своей внутренней красотой», — указала знаменитость, добавив, что приняла свою внешность.

Пользователи сети высказались о посте блогерши в комментариях. «Филлеры убери из скул, они ужасны», «Вы серьезно про естественность? Даже нос себе переделали, я уже не говорю о другом», «У вас подбородок торчит от филлеров и губы выдают», — отметили юзеры.

В апреле Дина Саева похвасталась фигурой в мини-юбке и топе от бикини.