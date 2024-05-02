Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:53, 2 мая 2024Ценности

Дину Саеву обругали из-за видео о естественной красоте словами «филлеры убери»

Кадр: @senoritasaeva

Российскую блогершу и модель таджикского происхождения Дину Саеву обругали из-за видео о натуральной привлекательности словами «филлеры убери». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 24-летняя инфлюэнсерша рассказала, что сократила использование декоративной косметики. Так, она заявила, что в настоящее время предпочитает наносить макияж по особым случаям, например для снятия роликов с перевоплощениями.

«Мне очень нравится эстетика естественности. Я рада, что многие девушки сейчас склонны к тому, чтобы следить за своей внутренней красотой», — указала знаменитость, добавив, что приняла свою внешность.

Пользователи сети высказались о посте блогерши в комментариях. «Филлеры убери из скул, они ужасны», «Вы серьезно про естественность? Даже нос себе переделали, я уже не говорю о другом», «У вас подбородок торчит от филлеров и губы выдают», — отметили юзеры.

В апреле Дина Саева похвасталась фигурой в мини-юбке и топе от бикини.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия не может победить». Макрон заявил, что многие страны поддержали отправку войск на Украину

      В Дагестане неожиданно раскопали останки древних людей

      Гражданам Киргизии посоветовали воздержаться от поездок в Россию

      Популярную юмористку оскорбили из-за шутки про российский город

      Дину Саеву обругали из-за видео о естественной красоте словами «филлеры убери»

      Раскрыта эффективность ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО против ВСУ

      Турист устроил фотосъемку с дрона и нарвался на арест

      В России назвали истинные цели конференции по Украине в Швейцарии

      Стало известно об ударах по складам с дальнобойными ракетами на Украине

      «Газпром» сообщил об убытках на сотни миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше