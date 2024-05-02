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14:28, 2 мая 2024Интернет и СМИ

Дуров рассказал об изучении украинского языка

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изучает украинский язык
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что изучает украинский язык. Об этом, а также о причине решения учить этот язык бизнесмен рассказал в своем Telegram-канале.

«Так как семья моей матери родом с Украины, меня с подростковых лет интересовал этот язык», — написал Дуров. Он указал, что его завораживали различия и сходства русского и украинского языков.

Как отметил предприниматель, в связи с этим украинский язык был первым языком, на который перевели интерфейс соцсети «ВКонтакте». Для этого, как заявил Дуров, пришлось переписать большую часть кода соцсети. Кроме того, он работал над тем, чтобы соцсеть правильно отображала окончания имен на украинском языке. В результате бизнесмен частично выучил этот язык. Дуров добавил, что в последние годы продолжил практиковаться с помощью приложения DuoLingo.

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Дуров также заверил, что изучение украинского языка помогло ему лучше понимать другие славянские языки. Однако самым важным преимуществом он назвал тот факт, что понимание украинского языка без перевода позволяет ему поддерживать справедливость модерации в Telegram.

«Надеюсь, что знание украинского языка и иностранных языков в целом делает меня более компетентным лидером нейтральной платформы, где правила действуют одинаково для всех сторон. Мы стремимся быть местом, где к каждому относятся справедливо вне зависимости от его происхождения», — заключил Дуров.

Ранее основатель Telegram заявил, что мессенджер блокирует аккаунты, сообщающие координаты для нанесения ударов. Дуров также напомнил, что ранее предлагал ограничить работу Telegram-каналов в России и на Украине, однако отказался от этой идеи.

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